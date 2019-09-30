شكرا لقرائتكم حسين الشحات وحمدى فتحى فى قائمة الفراعنة قبل ودية بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، أكثر من جلسة خلال الساعات الماضية لمناقشة الإستعداد للمعسكر المقبل، وقائمة اللاعبين المقدمة من كل عضو بالجهاز قبل أن الاستقرار فى النهاية على الأسماء التى سيتم إعلانها.
ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، فى أول اختبار للمنتخب مع حسام البدرى، ولم يتحدد حتى الأن ملعب المباراة، وإن كان إقامتها فى الإسكندرية هو الأقرب.
ويضم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وايمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استدعاء خمسة محترفين فيى الخارج لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي.
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