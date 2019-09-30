شكرا لقرائتكم ميتشو يقرر تعديل موعد تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية فى الحادية عشر صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى فى ميت عقبة، فى إطار استعداد الفارس الأبيض لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز بدلا من موعد المران المحدد من قبل فى الثامنة من مساء اليوم .

وذلك بعد أن عدل الصربى ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق ، موعد التدريبات الجماعية لفريقه، بعد واقعة غياب جينيراسيون فوت بطل السنغال عن حضور المباراة التى كان مقرر لها في الثامنة مساء أمس الأحد على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

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وتمسك النادى السنغالي بعدم الحضور للمباراة أمس الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت، وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك أمس فى ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.