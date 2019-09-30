شكرا لقرائتكم ميتشو يقرر تعديل موعد تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمسك النادى السنغالي بعدم الحضور للمباراة أمس الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت، وهو ما رفضه الفريق السنغالي.
وتواجد الزمالك أمس فى ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يقرر تعديل موعد تدريبات الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.