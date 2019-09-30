شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي ونور الطيب يتأهلان لنهائى سان فرانسيسكو الدولية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء تأهل رنيم الوليلي عقب تغلبها على منافستها جوشنا شنابا بشوطين نظيفين في مباراة سريعة استغرقت 14 دقيقة فقط وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-7.
كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثاني بطولات الموسم الجديد، الذي لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتي حصد لقبها الثنائي المصري محمد الشوربجي و نور الطيب.
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