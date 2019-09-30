شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي ونور الطيب يتأهلان لنهائى سان فرانسيسكو الدولية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الثنائى المصرى رنيم الوليلى ونور الطيب فى التأهلى إلى نهائي بطولة " أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء تأهل رنيم الوليلي عقب تغلبها على منافستها جوشنا شنابا بشوطين نظيفين في مباراة سريعة استغرقت 14 دقيقة فقط وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-7.

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فيما تغلبت نور الطيب على المصنفة الثالثة عالمياً الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 11-6.

وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثاني بطولات الموسم الجديد، الذي لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتي حصد لقبها الثنائي المصري محمد الشوربجي و نور الطيب.