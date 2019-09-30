شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل "خناقة" طارق وفرجانى مع عنتر ليلة أزمة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل فريق الزمالك، تفاصيل الأزمة التى وقعت بين ثلاثى الأبيض طارق حامد وفرجانى ساسى، مع محمد عنتر، خلال مران الفريق الذى أقيم مساء الأحد، على ستاد برج العرب، بعد إعلان إلغاء مباراة الفريق الابيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ٣٢ لدورى أبطال إفريقيا.

كشف المصدر لـ "الخليج 365"، أنه أثناء مران الزمالك وقعت مشادة بين طارق حامد ومحمد عنتر فى كرة مشتركة بين اللاعبين أعقبها تدخل من التونسى فرجانى ساسى الذى عنف عنتر على تدخله القوى فى الكرة المشتركة مع حامد، قبل أن يتدخل لاعبى الأبيض لإنهاء الخلاف سريعًا واستئناف التدريب.

وكان الحكم المالى محمدوا كيتا، أعلن فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، ليقرر الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض، عقب إعلان الحكم انتهاء المباراة، إقامة تقسيمة بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.