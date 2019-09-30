الخليج 365 يكشف تفاصيل "خناقة" طارق وفرجانى مع عنتر ليلة أزمة جينيراسيون فوت...

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وكان الحكم المالى محمدوا كيتا، أعلن فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، ليقرر الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض، عقب إعلان الحكم انتهاء المباراة، إقامة تقسيمة بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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