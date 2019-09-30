شكرا لقرائتكم فيفا يكشف عن ملاعب مونديال الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعدادا لانطلاق المسابقة ، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الاثنين، عن الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 – 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويشارك فى بطولة كأس العالم للأندية، السد القطرى "المضيف"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر"، وبطل كوبا ليبرتادوريس "الذى يحدد يوم 23 نوفمبر"، بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.





وذكر الموقع الرسمي لـ"فيفا"، أن استاد "المدينة التعليمية" سيستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2019، بجانب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وإحدى مباراتي الدور نصف النهائي.

إستاد "المدينة التعليمية"، يتسع لـ 40 ألف متفرج، وهو أحد الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة كأس العالم 2022، وسيشهد تتويج بطل من الأندية السبعة المشارِكة بالإضافة إلى تحديد صاحب الميدالية البرونزية، إلى جانب المباراة الأولى التي سيخوضها ليفربول يوم 18 ديسمبر المقبل في الدور نصف النهائي.

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في حين يستضيف إستاد "خليفة" الدولي، مباراتين يوم 17 ديسمبر المقبل، الاولى لقاء تحديد صاحب المركز الخامس، بجانب مباراة الدور نصف النهائي التي سيخوضها بطل كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، علماً بأن استاد "خليفة" الدولي يستوعب ما يصل إلى 40 ألف متفرج وقد تم افتتاحه عام 1976 وخضع لعملية تجديد شاملة مؤخراً قبل أن يستقبل عشاق المستديرة الساحرة مجدداً عام 2017، وهو أحد الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2022.

أما ملعب "جاسم بن حمد"، معقل نادي السد، فتم إختياره لإستضافة مباراة السد القطرى مع هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" يوم 11 ديسمبر فى المباراة الافتتاحية بجانب مباراتي الدور الثاني.