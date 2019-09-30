شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 تحديات تنتظر خبرات البدرى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتظر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى عدد من التحديات والمطبات الصعبة التى تحتاج إلى خبرته التدريبيه وشخصيته القوية لحلها ووضع النقاط على الحروف، لرسم بداية وانطلاقة قوية ومبشرة مع المنتخب.

ولأن البدايات دائما تكتب العنوان الأبرز لأى مسيرة، فينتظر الشارع الرياضى حلول البدرى وجهازه المعاون لبعض القضايا والأزمات التى تحاصر الفراعنة بعد رحيل المكسيكى خافيير أجيرى عن القيادة الفنية للفريق.