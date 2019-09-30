شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وحمدى فتحى فى قائمة المنتخب قبل ودية بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أحمد أيوب مدرب عام منتخب مصر، إتصالات بالثنائى حمدى فتحى وحسين الشحات لاعبا الأهلى، طالبهما ببذل قصارى جهدهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجهاز الفنى وضعهما ضمن القائمة المبدئية قبل اعلان قائمة الفراعنة النهائية للمعسكر المقبل.

وعقد الجهازالفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، أكثر من جلسة خلال الساعات الماضية لمناقشة الإستعداد للمعسكر المقبل، وقائمة اللاعبين المقدمة من كل عضو بالجهاز قبل أن الاستقرار فى النهاية على الأسماء التى سيتم إعلانها.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، فى أول اختبار للمنتخب مع حسام البدرى، ولم يتحدد حتى الأن ملعب المباراة، وإن كان إقامتها فى الإسكندرية هو الأقرب.

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ويضم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وايمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استدعاء خمسة محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني، أحمد حجازي.