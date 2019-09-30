شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعدل موعد تدريبه بعد واقعة جينيراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرالصربى ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المديرالفنى للزمالك، تعديل موعد التدريبات الجماعية لفريقه، بعد واقعة غياب جينيراسيون فوت بطل السنغال عن حضور المباراة التى كان مقرر لها في الثامنة مساء أمس الأحد على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقررأن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية فى الحادية عشرصباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى فى ميت عقبة، فى إطار استعداد الفارس الأبيض لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز بدلا من موعد المران المحدد من قبل فى الثامنة من مساء اليوم .

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