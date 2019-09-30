الزمالك يُعدل موعد تدريبه بعد واقعة جينيراسيون السنغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقرالصربى ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المديرالفنى للزمالك، تعديل موعد التدريبات الجماعية لفريقه، بعد واقعة غياب جينيراسيون فوت بطل السنغال عن حضور المباراة التى كان مقرر لها في الثامنة مساء أمس الأحد على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.
ومن المقررأن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية فى الحادية عشرصباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى فى ميت عقبة، فى إطار استعداد الفارس الأبيض لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز بدلا من موعد المران المحدد من قبل فى الثامنة من مساء اليوم .
وتمسك النادى السنغالي بعدم الحضور للمباراة أمس الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت، وهو ما رفضه الفريق السنغالي.
وتواجد الزمالك أمس فى ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.
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