رنيم الوليلى تتأهل لمواجهة نور الطيب فى نهائى سان فرانسيسكو للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة إلى نهائى بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش المقامة حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية. جاء تأهل رنيم الوليلى عقب تغلبها على منافستها جوشنا شنابا بشوطين نظيفين فى مباراة سريعة استغرقت 14 دقيقة فقط، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-5, 11-7. فيما تغلبت نور الطيب على المصنفة الثالثة عالمياً الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 32 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 7-11, 11-6. Advertisements سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولات الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ونور الطيب.

رنيم الوليلى

نور الطيب

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