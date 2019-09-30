شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" ديانج.. النسر المالي يُحلّق فى سماء الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى كسب ثقة الجماهير الحمراء فى أول ظهور أساسيا مع الأحمر خلال مشاركته أمام كانو سبورت الغينى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا والذى إنتهى 3 /0 للمارد الأحمر على ملعب برج العرب.

ونجح ديانج فى التألق باللقاء مسجلا الهدف الأول لفريقه فى مرمى الفريق الغينى ليقنع السويسرى فايلر فى إمكانياته الهجومية فى خط وسط الملعب .

يبدو أن ديانج إستغل الفرصة التى منحا له المدرب السويسرى الإستغلال الأمثل لتقديم أفضل مالديه ، حيث جاء تفكير فايلر فى الإعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر مؤخرا وتحديداً فى منطقة خط الوسط ، و تجهيزه للإعتماد عليه فى أي مباراة قادمة.

كما أن ديانج أقنع فايلر بإمكانياته خلال التدريباب ، خاصة أن المدير الفنى يعتمد فى رؤيته الفنية على المران بشكل كبير .

و يرصد الخليج 365 لقطات لديانج فى الملعب و خارجه فى الصور التالية :



أليو ديانج فى الأهلى

Advertisements



ديانج و زوجته



ديانج و زوجته



ديانج أمام حافلة الأهلى



ديانج



أليو ديانج مع السوبر



أليو ديانج فى العمرة