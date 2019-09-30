شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يفوز على شقيقه ويواجه طارق مؤمن بنهائى سان فرانسيسكو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن المصنف الثالث إلى نهائى بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش المقامة حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء تأهل محمد الشوربجى بعد تغلبه على شقيقه الأصغر مروان فى مباراة الدور نصف النهائى للمرة الثانية على التوالى بعد بطولة الصين أولى بطولات الموسم الجارى، وفاز محمد الشوربجى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 17-15 .

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ويواجه محمد الشوربجى مواطنه طارق مؤمن، الذى تأهل عقب تغلبه على الكولومبى ميجيل رودريجيز بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 23 دقيقة، جاءت نتيجتها كالتالي:،11-6, 11-3.

سان فرانسيسكو هى أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجارى، وتقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو الظهور الأول لطارق مؤمن فى الموسم الجديد، الذى لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتى حصد لقبها الثنائى المصرى محمد الشوربجى و نور الطيب.