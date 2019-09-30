شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإعفاء محمد صلاح من ودية منتخب مصر أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية لدى جهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لإعفاء محمد صلاح من ودية بتسوانا المحدد لها يوم 14 أكتوبر المقبل ضمن الأجندة الودية وتفضيل الجهاز الدفع بأحد العناصر الجديدة فى المباراة فى مركز صلاح للحكم عليه خاصة أن نجم ليفربول مكانه محفوظ، لذا يفكر البدرى فى عدم الدفع به أمام بتسوانا على أن يخضع لبرنامج تأهيلى فى المنتخب خلال المعسكر الذى سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

كما يناقش حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، منح محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى بشارة كابتن منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة ، وإزالة الرواسب التى خلفتها الأزمة الأخيرة والخاصة بالتصويت فى ملف استفتاء جائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث لم يتم اعتماد صوت مصر بسبب أخطاء إدارية فى اتحاد الكرة قبل تعيين اللجنة الخماسية، ويسود اتجاه لدى اتحاد الكرة وحسام البدرى لتكريم محمد صلاح من خلال منحه شارة كابتن منتخب مصر.

وينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل.

أعلن حسام البدري المدير الفني عن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إداري" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب والتونسي أنيس الشعلاني مخطط أحمال وشادي الجيلاني منسق إعلامي ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.