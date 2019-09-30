شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لنهائى سان فرانسيسكو للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن المصنف الثالث إلى نهائي بطولة " أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء تأهل محمد الشوربجي عقب تغلبه على شقيقه الأصغر مروان في مباراة الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد بطولة الصين أولى بطولات الموسم الجاري، وفاز محمد الشوربجي بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 17-15 .

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ويواجه محمد الشوربجي مواطنه طارق مؤمن الذي تأهل عقب تغلبه على الكولومبي ميجيل رودريجيز بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 23 دقيقة جاءت نتيجتهما كالتالي:،11-6, 11-3.

وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو الظهور الأول لطارق مؤمن في الموسم الجديد، الذي لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتي حصد لقبها الثنائي المصري محمد الشوربجي و نور الطيب.