شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لنهائى سان فرانسيسكو للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
كما تمثل بطولة سان فرانسيسكو الظهور الأول لطارق مؤمن في الموسم الجديد، الذي لم يشهد سوى بطولة الصين المفتوحة قبل هذه البطولة والتي حصد لقبها الثنائي المصري محمد الشوربجي و نور الطيب.
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