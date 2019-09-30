شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُعيد 3 لاعبين لتشكيل الأهلي بعد العبور الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة أكثر من لاعب أساسي لتشكيل فريقه في مباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها بعد غد ، الأبعاء، بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز وذلك رغم ظهور أكثر من لاعب بديل بشكل جيد في لقاء كانو سبورت الذى أقيم مساء السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وإنتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات بفوزه 6/0 مجموع المباراتين حيث تغلب فى الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة .

وأستقر المدرب السويسري على إعادة كلاً من على معلول ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي ورمضان صبحي لتشكيل الاهلي أمام الإنتاج بعدما غاب هذا الثلاثي عن لقاء كانو سبورت الأخير بهدف إراحتهم.

ويرى المدير الفني أن سياسية "التدوير" التى يقوم بها مؤخراً في تشكيل الفريق أتت ثمارها حتى الآن فالجميع يؤدي بشكل جيد وهو ما لاحظه الخبراء والنقاد والجمهور في المباريات الأربعة التى قاد فيها المدرب السويسري الأهلي حتى الأن.

وشدد فايلر على أن البدلاء أبلوا بلاءً حسناً فقد شهدت مباراة كانو سبورت مشاركة أولى للثنائي آليو ديانج ومحمود وحيد بشكل أساسي معه لكنهما قدما عرضاً جيداً للغاية.