شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للكاف تقرير "رخص الأندية" وينتظر القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل اليوم مسئولو اتحاد الكرة إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" التقرير النهائى الخاص بتطبيق المصرية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية لشروط رخص المحترفين وهي الأهلي و الزمالك المشاركان فى دورى الأبطال و المصري وبيراميدز المشاركان فى الكونفدرالية، بعد أن شكل مسئولو الجبلاية لجنة داخلية لإعداد تقرير بعد زيارتهم للأندية الأربعة.

يتضمن التقرير المرسل من اتحاد الكرة إلى الكاف مطابقة الأندية للشروط من عدمه ، خاصة أن هناك لجنة من الكاف ستزور اتحاد الكرة والأندية خلال الأيام المقبلة للمراجعة على تطبيق الأندية لشروط دورى المحترفين من عدمه.

وتضم اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة اللواء أحمد فوزى ومحمد الطوبجى مدير إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد وأكرم جورج وإيهاب الجندى ومحمود خليل.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة فى الخطابات المرسلة للأندية خلال الفترة الأخيرة التأكيد على ضرورة تطبيق الشروط الموجودة فى رخص الأندية المحترفة خاصة أن الكاف هدد مباشرة بإستبعاد أي نادي مباشرة من البطولات الأفريقية ولن يكون لاتحاد الكرة أي تدخل.