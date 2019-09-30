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رامي عاشور أسطورة الاسكواش يحتفل بعيد ميلاده رقم 32

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأثنين أسطورة الاسكواش المصري والعالمي رامي عاشور، بعيد ميلاده رقم 32 حيث ولد عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

في أبريل الماضي أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

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ومازال الاسكواش المصري ينتظر الكثير من البطل العالمي خارج القفص الزجاجي كما أبدع وأمتع داخله.

البطل المصري رامي عاشور
البطل المصري رامي عاشور

 

رامى عاشور
رامى عاشور

 

رامي عاشور 2
رامي عاشور 

 

عاشور
عاشور
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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