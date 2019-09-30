شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعالج 3 أخطاء فى المقاولون قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب جلسات مُكثفة مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق من أجل علاج 3 أخطاء فنية في صفوف ذئاب الجبل ظهرت بشكل واضح في مباراة سموحة التي أقيمت بمنافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام على ملعب الجبل الأخضر وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 ليفقد ذئاب الجبل نقطتين ثمينتين على أرضه.

وأكد عماد النحاس أن المقاولون أهدر فوزاً مستحقاً على سموحة بسبب الأخطاء والتسرع وعدم توفيق طاهر محمد طاهر في بعض الهجمات، حيث أدت الأخطاء الدفاعية لاستقبال الأهداف من الفريق السكندري في الوقت الذي كان ذئاب الجبل يهيمنون على مجريات المباراة وأقرب إلى التسجيل وهو ما جعل المقاولون يلعب على ردة الفعل وليس الفعل على أرضه ، موضحاً أن هذه الأمور لابد من علاجها فنياً حتى يستعيد الفريق ذاكرة الإنتصارات.

ويستعد المقاولون لمواجهة الانتاج الحربي في الجولة الثالثة للموسم الجاري في النسخة رقم 61 لمسابقة الدوري العام، خلال المباراة التي تقام 5 أكتوبر المقبل على ملعب السلام، وهو ما يمنح الفرصة للجهاز الفني لذئاب الجبل لاستغلال الوقت في معالجة الأخطاء وتصحيح المسار.

ويطمح المقاولون العرب اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، ويمتلك ذئاب الجبل في رصيدهم 4 نقاط حتى الآن بعد الفوز على طلائع الجيش في الجولة الأولى بهدف نظيف ثم التعادل مع سموحة بهدفي طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.