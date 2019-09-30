شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يحسم صفقة أحمد جعفر اليوم ويقيده فى سجلات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين صفقة انتقال أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق بشكل رسمى اليوم وسيتم قيده فى سجلات اتحاد الكرة .

ومن المقرر أن ينتهى فترة القيد الثانية لأندية القسم الثانى اليوم، وهو ما يحتم ضرورة الانتهاء من أوراق قيد جميع اللاعبين قبل منتصف الليل .

وقد انهى مسئولو الشواكيش كل الخطوط العريضة فى الإتفاق مع أحمد جعفر ووافق اللاعب على الإنضمام للشواكيش فى الموسم المقبل فى ظل رغبة الإدارة فى التعاقد مع مهاجم خبرة لقيادة هجوم الفريق بجانب محمد أشرف مهاجم وادى دجلة السابق الذى تعاقد معه النادى منذ أكثر من شهر .

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كان أحمد جعفر قد وقع لحرس الحدود فى وقت سابق قبل أن يقوم بفسخ تعاقده بالتراضى بناء على رغبة من طارق العشرى المدير الفنى للحدود .