شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستضيف دمنهور اليوم باستاد الشاذلى وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم فريق الترسانة ودمنهور باستاد حسن الشاذلى ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا لانطلاق دورى القسم الثانى المقرر إنطلاقه يوم 20 أكتوبر المقبل .
ومن المقرر أن يخوض علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة لقاء اليوم بالتشكيلة الأساسية التى سيخوض بها لقاء منتخب السويس فى الجولة الأولى للدورى التى ستقام يوم 21 اكتوبر باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة .
كان الترسانة قد خسر في مباراته الودية الأخيرة من المصرية للإتصالات بهدف دون مقابل، ، بينما حقق دمنهور الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف، ويشارك بالمجموعة الثالثة لدورى القسم الثانى .
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يستضيف دمنهور اليوم باستاد الشاذلى وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.