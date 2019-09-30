شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات بيراميدز تمنع عماد حمدي من تمديد عقده مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عماد حمدي لاعب الاسماعيلي تمديد تعاقده مع ناديه والذى ينتهى بعد موسمين ، بسبب امتلاكه عرض مالى مغرى من نادى بيراميدز وصله خلال الايام الماضية من وكلاء اللاعبين .

بدأ مسئولو الدراويش مفاوضات جادة مع اللاعب لتمديد تعاقده، لكنهم فوجئوا بان عماد حمدى رفض تمام التفاوض مؤكدا ان المبلغ المالى الذى يتحدث فيه مسئولو الاسماعيلى ضعف ولا يقارن بالعروض الاخرى التى وصلته خلال الفترة الماضية ، وكشف مصدر مقرب من اللاعب لادارة الاسماعيلى أن عماد حمدى يمتلك عرض مغري من الناحية المادية من إدارة نادى بيراميدز يفوق ماعرضه الدراويش بثلاثة اضعاف فى الموسم الواحد .

ويؤكد مسئولي الاسماعيلي أن عماد حمدي مرتبط بعقد مع النادي يمتد لموسمين لكن اللاعب أعلن أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لاي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع للدروايش وهو ما ينبأ بأزمة قادمة بين اللاعب والنادى .

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وكان مسئولو بيراميدز قد طلبوا التعاقد مع عماد حمدى فى الصيف ولكن إدارة الاسماعيلى ترددت ورفضت بعد انتقادات الجماهير وغضبها لرحيل النجوم مع قلة الخبرات فى صفوف الفريق بعد بيع طارق طه ومحمود متولي ومحمد عواد

وانضم عماد حمدي صاحب الـ26 عاما إلى الإسماعيلي من المنصورة في عام 2015.

وكانت إدارة الإسماعيلي قد نجحت في تمديد تعاقد ستة لاعبين لمدة خمسة مواسم وهم محمد مجدي ومحمد فوزي وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن.