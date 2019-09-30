شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر كاف بموقف رباعي مصر من تطبيق رخصة الاحتراف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم اليوم الاثنين مسئولو اتحاد الكرة تقريرا إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" يفيد بانتهاء الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية من تطبيق شروط رخص المحترفين وهي الأهلي و الزمالك المشاركان فى دورى الأبطال و المصري و بيراميدز المشاركان فى الكونفدرالية ، بعد أن شكل مسئولو الجبلاية لجنة داخلية لإعداد تقرير بعد زيارتهم للأندية الأربعة.

يتضمن التقرير المرسل من اتحاد الكرة إلى الكاف مطابقة الأندية للشروط من عدمه ، خاصة أن هناك لجنة من الكاف ستزور اتحاد الكرة والأندية خلال الأيام المقبلة للمراجعة على تطبيق الأندية لشروط دورى المحترفين من عدمه.

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وتضم اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة اللواء أحمد فوزى ومحمد الطوبجى مدير إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد وأكرم جورج وإيهاب الجندى ومحمود خليل.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة فى الخطابات المرسلة للأندية خلال الفترة الأخيرة التأكيد على ضرورة تطبيق الشروط الموجودة فى رخص الأندية المحترفة خاصة أن الكاف هدد مباشرة بإستبعاد أي نادي مباشرة من البطولات الأفريقية ولن يكون لاتحاد الكرة أي تدخل.