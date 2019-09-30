قطر تمنح المنتخب اليمني للناشئين مكافئة بمناسبة تأهله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تقديم مكافئة مالية ، للاعبي المنتخب اليمني للناشئين وجهازه الفني وذلك بمناسبة تأهل المنتخب اليمني لنهائيات كأس آسيا للناشئين في البحرين 2020 م. وقال الملحق الاعلامي لبعثة المنتخب الوطني للناشئين إن الاتحاد القطري لكرة القدم منح منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مكافأة مالية بواقع 4000$ أربعة آلاف دولار لكل فرد، بمناسبة تأهل المنتخب لنهائيات كأس آسيا للناشئين البحرين 2020. ونجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل الى نهائيات كأس اسيا بعد فوزه في مباراتين وتعادل واحد وحصده 7 نقاط متساوية مع قطر، ليتأهل المنتخبان معا الى النهائيات .

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