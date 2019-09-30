حرب الهشاتاجات تشتعل بين جماهير القطبين على "تويتر".. أنصار الأحمر تدشن هاشتاج #الزمالك_مسخرة_أفريقيا.. وجماهير الأبيض ترد



أحمد أبوعقيل

حالة من الاحتقان ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بين جماهير الأهلي والزمالك على موقع التدوينات القصيرة تويتر عقب أزمة الأبيض مع الفريق السنغالي وعدم ذهابه إلى برج العرب للعب اللقاء.

وتسبب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حالة الاحتقان الموجودة بعد تصريحاته ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ودشن جماهير الأهلى هاشتاج #الزمالك_مسخرة أفريقيا للرد على تطاول رئيس نادي الزمالك وصعود الفريق الأبيض بدوري المجموعات بصورة غير واضحة بعد ازمة مع الفريق السنغالي.

بينما ردت جماهير الزمالك بهاشتاج# الأهلى_عاهرة أفريقيا للرد على جماهير الاحمر.

قرر حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى إلغاء مباراة الفريق الأبيض ونظيره السنغالى بعد انسحاب الأخير من المباراة بشكل رسمى بعدما رفض الفريق التوجه إلى ملعب برج العرب وخوض المباراة، وقرر السفر إلى بلاده.

وكان لاعبو نادى الزمالك بصحبة جهازهم الفنى بقيادة المدير الفنى الصربى للفريق ميتشو، قد توجهوا مساء أمس، الأحد، إلى ملعب "برج العرب"، فى الإسكندرية، وذلك من أجل خوض مواجهتهم المرتقبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك وفقاً للميعاد الجديد الذى حدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتلك المواجهة.

بعد ذلك أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً موجهاً لوليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد خلاله أنه لا يعتبر فريق جينيراسيون منسحباً.