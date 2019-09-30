رياضة | زلزال في برشلونة غضب ميسي من جريزمان والبرغوث يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال في برشلونة غضب ميسي من جريزمان والبرغوث يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ليونيل ميسي مهاجم ونجم نادي برشلونة الإسباني، أزمة كبيرة في الفريق الكتالوني بسبب تسيربات تتحدث عن غاضبه من صفقة التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية تقول إن تلك التسريبات عبارة عن مكالمة تليفونية بين خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، مع إدارة النادي الكاتالوني تخبره خلالها الإدارة بأن راتب نجله ليونيل سيتأخر لبعض الوقت.

لكن فوجيء ميسي ووالده بعد يومين من تلك المكالمة أن برشلونة فعل الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو ودفع لنادي العاصمة الإسبانية مدريد 120 مليون يورو دفعة واحدة لإتمام الصفقة.

Advertisements

ويُعاني ميسي بقوة هذا الموسم من أجل المشاركة مع برشلونة في المباريات، حيث غاب عن الفريق خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم ولم يُشارك بأي مباراة حتى عودته للفريق في مواجهة فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني قبل أيام.

لكنه اصطدم بإصابة جديدة في العضلة الضامة لتُشير التقارير لغيابه عن تشكيلة المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي لمدة شهر كامل قد يبقيه خارج البلاوغرانا في مباراة الكلاسيكو ضد الغريم الأزلي ريال مدريد بالجولة العشرة من الليغا يوم 26 من شهر أكتوبر المُقبل على ملعب كامب نو.

في حين ظهرت تقارير أُخرى تُفيد بإمكانية رحيل اللاعب الدولي الأرجنتيني عن ملعب كامب نو في الصيف المقبل مجانًا، وسط حالة من الشد والجذب بين إدارة برشلونة ومحيط ميسي حول هذا الأمر.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا كان قد حصل مؤخرًا على جائزة "The Best" كأفشل لاعب في العالم المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك "ليفربول" والبرتغالي كريستيانو رونالدو "يوفنتوس".