الامارات | رفض اتهام عارضة أزياء بابتزاز نيمار

شكرا لقرائتكم خبر عن رفض اتهام عارضة أزياء بابتزاز نيمار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت إحدى محاكم ساو باولو، الاتهام الذي وجهته النيابة لعارضة الأزياء ناجيلا تريندادي بالبلاغ الكاذب وابتزاز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، باتهامه باغتصابها، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.
واتخذت المحكمة رقم 31 جنايات ساو باولو القرار، الذي اطلع عليه موقع (UO) الإخباري، القرار، إلا أنها أبقت اتهامها بالاحتيال ضد عارضة الأزياء التي تدعي أنها تعرضت للاغتصاب على يد النجم البرازيلي في مايو الماضي داخل أحد فنادق باريس.
وسيكون أمام الوزارة العامة (النيابة) التقدم بطعن ضد قرار المحكمة، بينما تمتلك تريندادي وزوجها السابق، إستيفنز ألفيس، مهلة 10 أيام لتقديم دفاع مكتوب ضد اتهامهما بالاحتيال
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