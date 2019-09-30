شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات دوري الكرة الطائرة.. الأهلي مع جزيرة الورد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الأثنين ، مسابقات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 على صعيد المجموعات الأربعة المشاركة فى المنافسة .
وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع المنيا و الاتحاد السكندرى مع العاب دمنهور و طنطا مع بنى سويف فى المجموعة الأولى .
بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، سموحة مع الترسانة و بتروجت مع مصر للبترول ، أما سبورتنج مع 6 أكتوبر و الشمس مع الداخلية على صعيد المجموعة الثالثة .
أما المجموعة الرابعة فتشهد منافسة بين كلا من ، الأهلى مع جزيرة الورد و الطيران مع الزهور و هليوبوليس مع الشرقية للدخان .
و تنطلق المسابقة بدون اللاعبين الدوليين فى ظل إرتباطهم بالمشاركة مع المنتخب فى منافسات كأس العالم المحدد له الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل باليابان .
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