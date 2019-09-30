شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تحضيراته لموقعة الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل اليوم الأثنين، فريق الاهلي تدريباته، على ملعب التتش إستعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي المُقرر لها بعد غد ، الأبعاء، بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الاهلي أمس الأستعداد لمواجهة الانتاج الحربي دون الحصول على احة عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية الذى أقيم مساء السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وإنتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات بفوزه 6/0 مجموع المباراتين حيث تغلب فى الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة .

يواصل الفريق تدريباته اليومية بالتتش على أن يدخل معسكر مغلق مساء غداً إستعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الانتاج الحربي.