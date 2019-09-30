شكرا لقرائتكم خبر عن مرتجي وسراج الدين يعودان للقاهرة اليوم بعد تمثيل الأهلي فى مؤتمر عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود للقاهرة اليوم، الاثنين، وفد النادي الأهلي الذى شارك مؤخراً فى مؤتمر صناعة كرة القدم بالعاصمة الأسبانية مدريد والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس الإدارة بعد إنتهاء مشاركتهما في المؤتمر العالمي.

وشارك وفد الأهلي في مؤتمر "لا ليجا" الذى أقيم في اسبانيا وشهد تواجد مسئولين كبار من الأندية العالمية بهدف مناقشة سُبل تطوير اللعبة وحضر مرتجي وسراج الدين في هذا المؤتمر بعدما تلقى الاهلي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا) لحضور هذا المؤتمر في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.

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وحرص مرتجي وسراج الدين خلال مشاركتهما المُثمرة في هذا الحدث الرياضي الهام على عقد جلسة هامة مع المسئولين عن المؤتمر وعرضا خلالها استضافة الأهلي هذا المؤتمر العام بعد المقبل باعتبار أن جنوب أفريقيا ستستضيف المؤتمر العام المقبل.

وينتظر عضوا مجلس الأهلي الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من أجل مخاطبة إدارة المؤتمر بشكل رسمي لإقامة هذا المؤتمر في الاهلي خلال العام بعد المقبل لاسيما وأن إدارة المؤتمر ستُحدد مصير طلب الأهلي حال تقديمه بشكل رسمي.

وعقد وفد الأهلى اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير وتطرق الأجتماع إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالإقتراح لحين العرض على مجلس إدارة القلعة الحمراء.