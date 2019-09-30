شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب فهمى بطلة رفع الأثقال: تغلبت على إعاقتى وتأهلت لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رحاب فهمى، لاعبة رفع الأثقال بنادى الحرية للمعاقين ببورسعيد لـــ ”الخليج 365”، أنه منذ نعومة أظافرى وأنا لأعرف المستحيل وكانت والدتى هى الدافع وراء إصرارى بأن أكون متميزة عن غيرى من الأصحاء، كما علمتنى العزيمة والتحدى ومفيش حاجة اسمها مستحيل.

وأضافت "رحاب"، أن عام 2000 كان بداية التحدى وعلى مدار 4 سنوات مارست لعبة التنس، طاولة والطائرة ورفع الأثقال، وهى اللعبة الوحيدة التى وجدت نفسى أعشقها وقررت أن أكون بطلة وبالفعل شاركت فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال التى أقيمت بنادى الوفاء والأمل بالقاهرة وبتوفيق من الله حققت المركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية.

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وتابعت رحاب، أن البطولات توالت مابين الأول والثانى، وفى عام 2008 تم اختيارى لمنتخب مصر، وفى عام 2017 شاركت فى أول بطولة دولية لرفع الأثقال، والتى أقيمت فى المجر وبفضل الله وتوفيقه حققت المركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية وزن 73 ك ورفع ثقل 115 كيلو.

وفى ذات السياق أكدت أنه فى 2019 حصلت على رابع العالم فى كازخستان رفع ثقيل 118 كيلو وتم تأهيلى لأولمبياد طوكيو فى أغسطس 2020 لتمثيل مصر وحاليا استعد لبطولة الألعاب الأفريقية التى تقام فى المغرب فى أول يناير المقبل.

ومن جهة أخرى، قالت رحاب بطلة العالم لرفع الأثقال أنها فخورة بتمثليها مصر فى أولمبياد طوكيو وبطولة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2020وخاصة عندما ترفع علم مصر، كما تشعر بالفخر بأن الرئيس السيسى منح ذوى الاحتياجات الخاصة كافة حقوقهم التى حرموا منها سنين طويلة وأعاد البسمة والأمل لجموع المعاقين.