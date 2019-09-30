شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستضيف قرعة الكرة النسائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف اتحاد الكرة فى الواحدة ظهر اليوم الاثنين 30 سبتمبر قرعة دوري الكرة النسائية لموسم 19-2020 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم. وتم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لمسئولو الأندية المشاركة بالبطولة بإرسال مندوب خاص من كل نادي لحضور مراسم القرعة. Advertisements وتبحث اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطوير لعبة الكرة النسائية و الشاطئية و الصالات خلال الفترة القادمة وزيادة الممارسين لها. وأكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي انها اتخذت خطوات كبيرة نحو اقامة دوري المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم كما نجحت في منح الحافز الرياضي علي المجموع للاعبات المشاركات في الدوري من جميع المدارس من اجل تحفيز الفتيات علي المشاركة في اللعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستضيف قرعة الكرة النسائية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.