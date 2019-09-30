شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الاهلي تدريباته اليوم، الأثنين، على ملعب التتش استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي المُقرر لها بعد غد ، الأبعاء، بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الاهلي أمس الاستعداد لمواجهة الانتاج الحربي دون الحصول على احة عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية الذى أقيم مساء السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وإنتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات بفوزه 6/0 مجموع المباراتين حيث تغلب فى الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة .

ويواصل الفريق تدريباته اليومية بملعب التتش على أن يدخل معسكر مغلق مساء غداً استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي.