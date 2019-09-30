رياضة | كونتي يكشف السبيل في الفوز على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يكشف السبيل في الفوز على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والطريقة التي سيتبعها لتخطي عقبة الفريق الكتالوني.

وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "نحتاج إلى استعادة طاقتنا حتى نتمكن من تقديم مباراة قوية أمام برشلونة، وأن نصعب الأمور عليهم، إذا كنت تريد تقديم مباراة جيدة أمام برشلونة، عليك أن تضغط عليهم، وعدم السماح لهم بالاستحواذ على الكرة، وإلا ستكون في مشكلة".

وعن مفاتيح الفوز علي برشلونة قال: " مباراة برشلونة ستكون صعبة ويجب أن يكون انتر ميلان جيدًا في بناء الهجمة والمراوغة".