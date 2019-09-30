رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 30 / 9 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 30 / 9 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الإثنين الموافق 30 / 9 / 2019، العديد من المباريات الهامة ويأتي على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، في قمة مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي المباراة الأخرى يستضيف بارما نظيره تورينو، في منافسات الجولة السادسة بالدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة السابعة"

مانشستر يونايتد x أرسنال، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "أولد ترافورد".

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة السادسة"

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بارما x تورينو، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "اينيو تارديني".

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة السابعة"

ديسبورتيفو أفيس x سبورتينج لشبونة، تقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتلعب المباراة بينهما على الملعب الرياضي أفيس.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "إياب دور الـ32"

ظفار العماني x مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "المجمع الشبابي بصلالة".