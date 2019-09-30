رياضة | شطة يعلن الموقف النهائي لـ"الكاف" من صعود الزمالك لدوري المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة يعلن الموقف النهائي لـ"الكاف" من صعود الزمالك لدوري المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الزمالك غير مدان في أزمة مباراته مع جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال " شطة" في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، إن الفريق السنغالي لم يتواجد في ملعب المباراة خلال الوقت الذي حدده الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا يعد انسحابا طبقا لقواعد الكاف.

وأشار نجم الأهلي السابق، لا يوجد مبرر للفريق السنغالي حتى ينسحب من المباراة، حيث إن شكواهم بأن الزمالك هو من طالب بتأجيل المباراة غير صحيح، وقرار نقل المباراة وتأجيلها جاء وفقًا لرؤية أمنية.

وتابع: "دة خطاب أمني من دولة وحكومة واتحاد كرة القدم في مصر، الإجراءات الأمنية أهم حاجة في المباراة لأنها مسؤولة بتأمين للمباراة وتأمين المدربين واللاعبين والحكام وجماهير الفريقين، أهم جزء في الرياضة هي الإجراءات الأمنية"، موضحًا أن الفريق السنغالي اعترض على عدم إبلاغه بالموعد الصحيح للمباراة واسم الملعب قبل 10 أيام من إقامة المباراة.

وواصل شطة" "انسحاب الفريق السنغالي يعتبر هزيمة لهم بنتيجة 2 مقابل لا شيء ومن الممكن أن يكون هناك عقوبات أخرى تفرض عليهم".

وأكد شطة أن الإتحاد الأفريقي ملتزم بالضمان الأمني لتنظيم أي مباراة، مؤكدًا أن "كاف" لن يتلاعب في لوائحه، وسيطبقها بعنف شديد ضد الفريق السنغالي، ويعتمد فوز الزمالك.

Advertisements

وحول تطورات الأزمة بعد صدور خطاب رسمي من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" لنظيره المصري، أكد شطة بأن هناك جلسة طارئة للكاف، من أجل إنهاء الجدل حول تلك الأزمة، مطالبا اتحاد الكرة بمخاطبة الجهات الأمنية من أجل أن تخاطب بنفسها الاتحاد الإفريقي مباشرة ليكون الرد قويًا وقاطعًا في تلك الأزمة، وأن يتحدث الأمن عن مبرراته بنقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية، ليقوم بشرح الأوضاع الأمنية كاملة ليكون موقف الزمالك قوي ويُعتبر الفريق السنغالي منسحبًا من المباراة والزمالك متأهلًا إلى دور المجموعات.

وكان من المفترض أن يلعب الفريقان في ملعب بتروسبورت يوم أمس السبت لكن الاتحاد الإفريقي وبناءً على طلب من نظيره المصري بتأجيل اللقاء لليوم الأحد مع نقلها لبرج العرب في الإسكندرية، وهو القرار الذي رفضه النادي السنغالي وتمسك باللعب في القاهرة والالتزام بلوائح الكاف والبطولة.

وتصاعدت الأزمة مساء أمس السبت بعدما توجه جينراسيون فوت لملعب بتروسبورت وتم منعهم من دخول الملعب، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام ومراقب المباراة في الإسكندرية.

واشتعلت الأزمة بعدما انتظر الحكم المالي وفريق الزمالك لمدة 20 دقيقة في ملعب برج العرب، قبل أن يعلن الحكم إلغاء المباراة بسبب عدم تواجد فريق جينيراسيون السنغالي.

وكان الكاف قد قرر إقامة المباراة، في الثامنة من مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب.

يُذكر أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز جينراسيون، بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف، لكي يتأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية.