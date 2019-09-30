رياضة | النصر السعودي يطلب تحديد موعد السوبر أمام التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يطلب تحديد موعد السوبر أمام التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت إدارة النصر السعودي؛ على مخاطبة اتحاد الكرة أمس الأحد؛ بشكل رسمي لتحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم؛ أمام التعاون بكأس السوبر.

وأكدت إدارة النادي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تغريدة "بعثت إدارة نادي النصر اليوم الأحد خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي سيلاقي فيها نادي التعاون الشقيق، وذلك حرصا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي".

ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، فيما توج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1 في المباراة النهائية.

على جانب آخر كشف بدر السليمان مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي، عن حقيقة عرض الدولي المغربي نور الدين أمرابط، على أهلي جدة للرحيل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بدر السليمان مدير المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي في تصريحات تليفزيونية:"لاعبينا هم الأفضل ونثق بهم كثيرًا، وما قيل بخصوص عرض نجم الفريق نور الدين أمرابط على أهلي جدة غير صحيح، ولا يمكن التفريط في أي لاعب نصراوي أبدًا".

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وأكد مدير المركز الإعلامى بالنصر على أن أمرابط لم يتم عرضه على فريق أهلي جده للرحيل إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف عن مباراة الفيصلي :" لم يصلنا أي شيء حتى الأن من الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات بشأن مباراتنا ضد الفيصلي، وفي اليومين المقبلين سيتضح الأمر بخصوص ذلك اللقاء".

وعن مستوى الفريق والتراجع خلال الفترة الماضية، قال :"النصر بين أيادي أمينة، ومستوى الفريق تراجع في الجولات الماضية للدوري، وسبب ذلك الإصابات وأبرزها أحمد موسى وجوليانو، وبداية التصحيح والعودة للانتصارات ستكون من الجولة المقبلة، ونتقبل النقد، وجميعنا نعمل لأجل ومصلحة نادي النصر".

واختتم حديثه التليفزيونى، قائلاً "ننتظر من جمهور النصر وقفتهم المعهودة فقد كان علامة فارقة بالموسم الماضي وأعاد الفريق للبطولات وهو من سيجعله يحافظ عليها هذا الموسم".

