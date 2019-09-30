ميلان يفاوض شيفتشينكو لخلافة جيامباولو لتدريب الفريق

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول نادى ميلان فى مفاوضات مع النجم الأوكرانى السابق اندريه شيفتشينكو، من أجل تولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة، مع قرب رحيل المدرب الحالى ماركو جيامباولو، بسبب تدهور نتائج الفريق.



وتلقى ميلان 4 هزائم هذا الموسم فى الدوري الإيطالي، أمام أندية أودينيزي 1 – 0، إنتر ميلان 2 – 0، تورينو 2 – 1 وأخيرا أمام فيورنتينا بنتيجة 3 – 1، جعل مركزه يتقهقر فى جدول ترتيب الكالتشيو إلى السادس عشر، برصيد 6 نقاط.

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وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن إدارة الروسونيرى، فتحت باب التفاوض مع شيفتشينكو، والذى يتولى حاليا تدريب منتخب أوكرانيا، من أجل استطلاع رأيه فى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير الإيطالي، أن إدارة ميلان منحت المدرب الحالى للفريق ماركو جيامباولو، فرصة أخيرة من أجل البقاء فى منصبه، حال تحقيقه الفوز على فريق جنوى بالجولة المقبلة.

جدير بالذكر أن شيفتشينكو لعب فى السابق لفريق ميلان، فى الفترة من 1999 حتى 2006، وتألق بشكل كبير بقميص العملاق الإيطالي.