شكرا لقرائتكم خبر عن باخ: سعدت بالنقلة النوعية للرياضة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الأولمبية العربية السعودية بتشكيل «لجنة الرياضيين»، معتبراً أنها خطوة متميزة، حيث حضر اجتماعاً هو الأول منذ تشكيلها في فبراير الماضي، وهي تعنى بخدمة مصالح الرياضيين السعوديين وتمثيل تطلعاتهم.

وكان رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل اجتمع مع توماس واستعرضا جوانب التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية، قبل أن يحضرا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية والذي تم خلاله الاطلاع على الخطط الإستراتيجية والرؤية التي تحملها اللجنة والاتحادات الرياضية للنهوض بمختلف الرياضات التنافسية ورياضييها في المملكة، إضافة إلى التنظيمات الجديدة التي تسعى من خلالها اللجنة الأولمبية السعودية لنقلة نوعية تنعكس على كل أرجاء القطاع الرياضي.

Advertisements

وتجول توماس على مرافق وملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة، والتقى مجموعات من مواهب رياضية من مختلف الرياضات في الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية والصالة الرياضية، حيث تابع عرضاً لفنون المبارزة والتايكوندو وكذا كرة الطاولة، كما شارك مع الموهوبين في تأدية جانب من هذه الألعاب، متمنياً أن يراهم في أقرب فرصة وهم يحققون أفضل الإنجازات.

وفي جولة ثقافية في منطقة البلد التاريخية، المسجلة رسمياً كأحد مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو، تعرف توماس والوفد المرافق له عن قرب على العمق الثقافي والحضاري الذي تتمتع به السعودية.

واختتمت الزيارة بحفل عشاء أقامه الأمير عبدالعزيز الفيصل على شرف ضيوف المملكة، حضره الأمير فهد بن جلوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووكلاء الرئيس، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.