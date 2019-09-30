شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الصياد تنعش الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

يغادر مدافع نادي الاتحاد المغربي مروان داكوستا إلى خارج المملكة للخضوع لفحوصات طبية دقيقة، وتلقي العلاج على موضع إصابته التي تعرض لها، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على التواصل مع طبيب مختص لعرض إصابة اللاعب وتنسيق موعد الفحوصات الطبية.

وعلى صعيد التدريبات، واصل الفريق الكروي الأول تحضيراته الفنية بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا وسط متابعة من رئيس النادي أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق أحمد كعكي وبمشاركة المهاجم الصربي الكسندر بيرجوفيتش لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وخصص مدرب الفريق لويس سييرا تمرين أمس للجوانب الفنية وختم المران بإجراء مناورة وزع من خلالها لاعبي الفريق إلى مجموعات لتطبيق جملاً فنية متنوعة.

من جهة أخرى، استقبل رئيس النادي أنمار الحائلي خلال تدريب أمس المشجع الاتحادي عبدالله العنزي الذي تابع جزءا من تدريبات الفريق والتقى باللاعبين بعد نهايته.