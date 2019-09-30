شكرا لقرائتكم خبر عن الوسلاتي.. يشكو الفتح لـ«فيفا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تقدم المحترف التونسي عبدالقادر الوسلاتي بشكوى ضد فريقه السابق الفتح السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ بسبب عدم تسلمه كافة مستحقاته المالية، جاء ذلك في تصريح خاص لـ«الخليج 365» أكد أن إدارة النادي عرضت عليه راتب شهرين مقابل التوقيع على مخالصة مالية وإنهاء علاقته مع النادي لكنه رفض هذا العرض، واتخذ إجراء حفظ حقوقه من خلال مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طريق محاميه.

وأوضح الوسلاتي «أنه منح نادي الفتح مهلة لمدة 15 يوماً للتجاوب معه ولكن لم يحدث شيء، وتم إشعار الاتحاد السعودي، و«فيفا» لتسوية مستحقاته المالية، ولم يجد أي التزام من إدارة الفتح وعلى ضوء ذلك قررفسخ العقد مع النادي».

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وأبدى الوسلاتي استياءه الشديد من الطريقة والآلية التي نفذتها إدارة الفتح في إبلاغه بالاستغناء عنه وقال: «بصراحة لم أكن أتوقع تلك الطريقة التي سوف أختم فيها مشواري مع الفتح، إذ إنني بعد انتهاء مباراة النصر في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقبل لحظات من إغلاق فترة تسجيل المحترفين الصيفية، تلقيت اتصالاً من إدارة الفريق تبلغني بالاستغناء عن خدماتي وإقصائي من الفريق، ومنعوني من التدرب مع المجموعة وإبلاغي بضرورة التدرب في الفترتين الصباحية والمسائية لكني رفضت ذلك لمعرفتي بحقوقي في هذا الأمر».

وتابع حديثه بالقول «بأن إدارة النادي أبلغته بالاستغناء بسبب وجود لاعبين أفضل منه في الفريق على حد قولهم».

وأضاف الوسلاتي قائلاً: «إن كل ما أقوم به حالياً هو الدفاع عن نفسي وحفظ حقوقي، وبصراحة إبلاغي بهذا الأمر قبل إغلاق الميركاتو الصيفي بلحظات كان أمرا سيئا بالنسبة لي على الرغم من أنني قدمت وبذلت الكثير للفريق في الفترة السابقة إذ لم أتوقع أن تقوم الإدارة الفتحاوية بما فعلته معي للأسف». وعن رضاه عن مستوى الفريق الفتحاوي في الفترة الحالية قال «في الحقيقة مستوى الفريق أخذلني كثيراً، لكنني لا أستطيع التحدث مع اللاعبين وإبلاغهم بذلك إذ إنني أثمن جهودهم في الملعب وأتمنى من كل قلبي أن تسير الأمور في المسار الجيد ويعود الفريق لوضعه الطبيعي». من جانبه تحدث رئيس نادي الفتح سعد العفالق لـ«الخليج 365»عن موقف إدارة ناديه من شكوى اللاعب عبدالقادر الوسلاتي على ناديه لدى «فيفا» بالقول: إن اللاعب قدم بلاغا بفسخ عقده مع النادي، وذلك بسبب ادعائه بتأخر النادي في إعطائه مستحقاته، مبينا أن إدارة النادي ترى أن التأخير لا يستوجب فسخ العقد، فيما رفض اللاعب التسوية والحلول الودية التي عُرضت عليه، وتقدم بشكوى لـ«فيفا»، مشيرا إلى أن إدارة النادي ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الفتح، وسنتمسك بعدم أحقية اللاعب بفسخ العقد بسبب تأخر مستحقاته المالية.