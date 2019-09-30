كنو يعود.. و6 أكتوبر معسكر الأخضر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يتوقف دوري كأس الأمير يتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السادسة التي تنطلق الخميس القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك لمشاركة المنتخب السعودي الأول في الجولة الثانية من التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023، حيث سيستضيف منتخب سنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وينتظر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السادس من أكتوبر قائمة المنتخب السعودي والتي وبحسب مصادر "الخليج 365" لن تشهد تغييرا كبيرا في التشكيلة، إضافة إلى عودة محمد كنو الموقوف عن مباراة الجولة الأولى من قبل المدرب إيرفي رينارد بقرار انضباطي، ويغادر منتخبنا الوطني إلى القصيم للمرة الأولى في تاريخه، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي يوم الثاني من أغسطس الماضي مصادقته على اختيار اتحاد القدم السعودي على ملعب بريدة. وسبق أن خاض المنتخب سبع مواجهات مع سنغافورة انتهت ست منها بفوز الأخضر فيما حضر التعادل في مواجهة وحيدة، واستقبلت شباك الأخضر 10 أهداف فيما سجل لاعبو الأخضر 18 هدفاً. ويعد الثنائي سامي الجابر، ومحمد السويد أكثر لاعبي الأخضر تسجيلاً على المنتخب السنغافوري، فيما يأتي أسامة هوساوي، وخالد عزيز، وسعد الحارثي، ومحمد الشلهوب، ومالك معاذ، وعبده عطيف أكثر اللاعبين مشاركة أمام المنتخب السنغافوري، ويعتبر آخر لقاء جمعهما كان في تصفيات كأس العالم 2010 وقتها فاز الأخضر بثلاثية نظيفة.



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