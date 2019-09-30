رازفان يتنفس الصعداء بجاهزية المصابين

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تنفس المدرب الهلالي رازفان لوشيسكو الصعداء باكتمال جاهزية الرباعي المصاب، أندريه كاريلو وعبد الله عطيف وسيباستيان جيوفينكو، وسلمان الفرج، إذ سيدعمون الزعيم أمام السد القطري، في مباراة الذهاب ضمن دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام غداً الثلاثاء بالدوحة، وواصل الفريق الكروي تحضيراته الفنية مساء أمس استعداداً للمواجهه الآسيوية، وأجرى جميع اللاعبين مراناً اعتيادياً تركز على الجوانب اللياقية والفنية بعدها فرض المدرب رازفان عدداً من الجمل التكتيكية التي سيطبقها في لقاء الغد وذلك عبر مناورة على جزء من الملعب، وسينهي الزعيم تجهيزاته الفنية بمران أخير اليوم (الاثنين) على ملعب المباراة، وسيعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة السد آسيويا، وكانت البعثة الهلالية وصلت إلى الدوحة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي.

تنفس المدرب الهلالي رازفان لوشيسكو الصعداء باكتمال جاهزية الرباعي المصاب، أندريه كاريلو وعبد الله عطيف وسيباستيان جيوفينكو، وسلمان الفرج، إذ سيدعمون الزعيم أمام السد القطري، في مباراة الذهاب ضمن دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام غداً الثلاثاء بالدوحة، وواصل الفريق الكروي تحضيراته الفنية مساء أمس استعداداً للمواجهه الآسيوية، وأجرى جميع اللاعبين مراناً اعتيادياً تركز على الجوانب اللياقية والفنية بعدها فرض المدرب رازفان عدداً من الجمل التكتيكية التي سيطبقها في لقاء الغد وذلك عبر مناورة على جزء من الملعب، وسينهي الزعيم تجهيزاته الفنية بمران أخير اليوم (الاثنين) على ملعب المباراة، وسيعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة السد آسيويا، وكانت البعثة الهلالية وصلت إلى الدوحة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي.

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