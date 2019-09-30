أنظار «النواخذة» تراقب العطوي أمام الهلال

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) أثار سقوط الفريق الاتفاقي أمام نظيره أبها 0-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير أثار سقوط الفريق الاتفاقي أمام نظيره أبها 0-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مخاوف جماهيره من مستقبل مجهول. وتعد هذه الخسارة هي الثالثة للنواخذة، إذ خسر أمام الأهلي والفيصلي وأبها وتغلب على الوحدة والحزم، ويحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط. وخرجت الجماهير الاتفاقية بعد المباراة ساخطة على أداء فريقها الذي كان بإمكانه الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير بعد ما أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتغير الوضع في الشوط الثاني، وتهتز شباكه في آخر الدقائق. ويعيش المدرب العطوي اختبارا صعباً في مباراته القادمة أمام الهلال ضمن الجولة السادسة في الدوري، خصوصاً أن جماهير الاتفاق لن ترضى بغير الفوز أو التعادل على أقل تقدير، وفي حال خسارة الفريق أمام الزعيم فإن رحيل العطوي سوف يكون واردا لا محالة حتى في ظل تأكيدات الإدارة الاتفاقية بعدم التفريط به.



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