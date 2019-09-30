فيتوريا ينتظر آدم.. وحمد الله يؤدي العمرة

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) في الوقت الذي تأكد غياب النيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو عن مباراة فريق النصر ضد الفيصلي السبت القادم ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير في الوقت الذي تأكد غياب النيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو عن مباراة فريق النصر ضد الفيصلي السبت القادم ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعدم اكتمال شفائهما لتكون عودتهما بعد فترة التوقف، ينتظر مدرب الفريق فيتوريا نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق عبدالفتاح آدم أمس (الأحد) للتأكد من شفائه الكامل من إصابة التمزق في عضلة الفخد الأمامية التي تعرض لها بداية الموسم وغيبته نحو 6 أسابيع، إذ ستحدد النتائج النهائية للفحوصات جاهزية اللاعب ومدى قدرته على دخول قائمة 18 في مباراة الفيصلي المرتقبة. ميدانياً، استأنف الفريق النصراوي تدريباته مساء أمس بعد تمتع اللاعبين بإجازة لمدة يوم واحد عقب مباراة الأهلي، إذ شرح لهم المدرب بعض الأخطاء وطالبهم ببذل مزيد من الجهود في المباريات القادمة، واكتفى اللاعبون المشاركون في مباراة الأهلي لتدريبات استشفائية، فيما أجرى بقية اللاعبون تمارين منوعة ما بين لياقية وتكتيكية، وكان مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله قد استغل الإجازة لقضاء يوم بجوار الحرم المكي الشريف، إذ نشر صورة له عبر حسابه بالانستغرام مرتدياً الإحرام داخل المسجد الحرام.



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