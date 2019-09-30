رئيس العدالة يرفض تحميل المقهوي الخسارة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) رفض رئيس فريق العدالة عبدالعزيز المضحي تحميل حارس فريقه محمد المقهوي خسارة مواجهة الفيصلي التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير رفض رئيس فريق العدالة عبدالعزيز المضحي تحميل حارس فريقه محمد المقهوي خسارة مواجهة الفيصلي التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: «المقهوي قدم مستوى جيدا ولا يلام على الأهداف التي ولجت مرماه؛ كون الأهداف صعبة جداً، إذ إنه قدم مباراة جيدة وكان بديلا للحارس أيمن المثلوثي». وعن المباراة قال: «بصراحة دخلنا اللقاء وكنا نمني أنفسنا بالفوز ومواصلة وصافتنا للمتصدر واستطعنا التقدم ولكن لم نوفق في الحفاظ على النتيجة». واضاف قائلاً: «لعبنا أمام فريق عنيد يلعب على أرضه وبين جمهوره ويملك لاعبين مميزين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي وجهازا فنيا وإداريا مميزا، إذ إننا للأسف خسرنا من كرات ثابتة رغم أننا عمدنا في الفترة الماضية على تصحيح هذه الأخطاء، ونحن سنقوم بمناقشة المدرب لمعالجة تلك الأخطاء -بإذن الله- ونكون جاهزين لمواجهة الشباب القادمة في الدوري».



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