شكرا لقرائتكم خبر عن «رجــل» قادني لرياضة ألعاب القوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعداد/ أمل السعيد (الرياض) للتواصل gmail.com

رغد أبوعريش.. آمال عريضة تقودها لمعانقة الذهب في لعبتها المفضلة «ألعاب القوى»، متسلحة بدعم أسرتها الذي كان القاعدة التي انطلقت من خلالها في رحاب الرياضة .. أبوعريش ترى أن حلمها يكمن في تمثيل الوطن دوليا وتحقيق الإنجازات، مشيدة بتعامل اتحاد ألعاب القوى ودعمه اللا محدود لجميع اللاعبات دون استثناء.. "الخليج 365" غاصت في أعماق رغد لتخرج منها بالمحصلة التالية:

• بداية حدثينا أين كانت البداية مع ألعاب القوى؟

•• بدأت في نادي الفتاة بالكويت سنة 2009م.

• متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات المحلية والدولية؟

•• شاركت في أول بطولة محلية في سنة 2012، فيما أول بطولة خارجية كانت مع المنتخب سنة 2018.

• كيف تقيمين ملف الرياضة النسائية في السعودية في الوقت الراهن؟

•• خطوة جيدة ولكنها تحتاج لكثير من العمل والدعم وأولها المنشآت.

• ما السر وراء بروز رغد أبو عريش في ألعاب القوى؟

•• اهتمام ومتابعة وتشجيع والدي كونه رياضيا، وكان له الدور الكبير في حبي للعبة، إضافة إلى الطاقم الفني والإداري في النادي واتحاد ألعاب القوى.

• من واقع تجربتك الشخصية ما الذي تعلمته من ألعاب القوى؟

•• تعلمت تنظيم الوقت المفيد والمحافظة على الصحة واللياقة البدنية والطموح للتطور.

• ماهي المجالات الأخرى التي تمارسينها في هذا المجال بخلاف لعبة القوى؟

•• أمارس اليوقا والسباحة.

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• ما أصعب المواقف التي تعرضت لها؟

•• الصعب بالنسبة لي تغيير تخصصي مثلاً من السرعات إلى الوثب العالي أو الحواجز أو أي شيء آخر.

• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟

•• أنصح كل الفتيات لممارسة الرياضة والاهتمام لتمثيل الوطن في المحافل الدولية أسوة بباقي الدول المتحضرة لأن الرياضة أخلاق.

• ما هو أفضل تكريم حصلت عليه؟

•• لحد الآن لم يتم تكريمي لأني مازلت في أول المشوار، ولكن اختياري من قبل اتحاد ألعاب القوى لتمثيل المملكة كان أفضل تكريم، والقادم أفضل.

• ماذا عن الاهتمام الإعلامي باللعبة؟

•• الاهتمام جميل وأتمنى الأكثر لفائدة اللعبة.

• كيف يمكن النهوض برياضة ألعاب القوى النسائية السعودية؟

•• تنهض بالاستمرار والمعسكرات والمشاركات والاحتراف داخلياً وخارجياً.

• ماهي طموحاتك المستقبلية؟

•• طموحي أنا أكون بطلة على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والتأهل للبطولات العالمية والأولمبية.

• كلمة الختام لمن توجهينها؟

•• الشكر لكم إتاحة الفرصة لي، ولاتحاد ألعاب القوى ممثلاً برئيس الاتحاد والجهاز الفني والإداري وكل من كان له دور في ممارستي للعبة.