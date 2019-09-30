«سيرة وإنجازات»

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) ندى أبو النجا لاعبة إسكواش ندى أبو النجا لاعبة إسكواش 1- ماجستير في التسويق من مدينة جرونوبل الفرنسية 2- ناشطة اجتماعية تميزت بطرح القضايا والحديث عنها 3- بدأت رياضة الإسكواش في عام 2008 4- أول سعودية تحترف رياضة الإسكواش Advertisements 5- تجيد التحدث بـ4 لغات 6- منسقة مشاريع في روتانا سابقاً 7- انضمت للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين psa 8- دخلت قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم 9- فازت بأول بطولة إسكواش نسائية وهي البطولة المفتوحة



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