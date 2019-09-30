شكرا لقرائتكم خبر عن أفنان صباغ لاعبة رفع أثقال 1987 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) * تدرس حالياً * تدرس حالياً Currently studying PhD in dentistry * المؤهل: الدكتوراه في زراعة طب الأسنان باليابان * بداية ممارسة اللعبة: نهاية 2016 * البطولات التي شاركت بها بالعام: بطولة الخليج وغرب آسيا 2019 Advertisements * الوظيفة: طالبة دكتوراه * الطموح: أطمح أن أكون أفضل نسخة من نفسي دائماً، وأن أكون قدوة لغيري. * البرنامج الغذائي والرياضي: برنامجي اليومي تمرين مرة واحدة في اليوم، والبرنامج الغذائي 3 وجبات رئيسية مع وجبتين خفيفتين كل يوم، وأحرص أن يكون أكلاً متكاملاً وصحياً. * الإنجازات: 3 ميداليات برونزية في بطولة الخليج. 3 ميداليات برونزية في بطولة غرب آسيا 2019.



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