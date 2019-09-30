شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي بثالث جولات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الاثنين المقاولون العرب استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام، على ملعبه بالجبل الأخضر وذلك بعدما حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الأحد.
كان المقاولون العرب العرب قد تعادل السبت الماضي مع سموحة بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث تقدم سموحة قبل أن يتعادل طاهر محمد وسيف الجزيري لذئاب الجبل ليحصد الفريق نقطة ثمينة في مشوار الدوري.
ويمتلك المقاولون العرب في رصيده 4 نقاط بعد أول جولتين من عمر المسابقة، حيث فاز ذئاب الجبل في المباراة الأولى على طلائع الجيش بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع سموحة.
ويطمح المقاولون العرب اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية بعدما أنهى ذئاب الجبل الموسم الماضي في المركز الخامس.
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