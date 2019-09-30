شكرا لقرائتكم ترقب في الإسماعيلي لنتيجة قرعة دور الـ16 بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الترقب لدى الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج انتظارا لما سوف تسفر عنه قرعة دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر عقدها الجمعة المقبلة بعدما تأهل الدراويش لدور الستة عشر بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلي بني غازي الليبي بعد الفوز عليه ذهابا 4/2 والخسارة في مباراة العودة بهدف دون رد في تونس.

يستعد الإسماعيلى لمواجهة المصرى فى الأسبوع الثانى من الدورى الممتاز فى المباراة المقررة بينهما الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور بعد خطاب اتحاد الكرة الذى وصل لإدارة الناديين يفيد بذلك .

كان الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى قد طلب من إدارة ناديه تغيير لائحة الفريق بداية من منافسات دور الـ 16 للبطولة العربية لضمان تحفيز اللاعبين بشكل أكبر، ويحلم عشاق الرداء الأصفر مواصلة النتائج الجيدة لإستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عاماً فضلا عن الجوائز المالية لكأس زايد حيث يحصل النادى الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار ، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييراً جذرياً فى شكل الفريق الأصفر .