القاهرة – محمد السويفي
كووورة
أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، دهشته من الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يؤكد خلاله الاتحاد القاري، أنه لم يكن يعلم بإقامة مباريات بالدوري المصري في القاهرة أمس السبت.
ورفض فريق جينيراسيون السنغالي الذهاب إلى ملعب برج العرب لخوض لقاء الزمالك في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا اعتراضا على نقل اللقاء من القاهرة للإسكندرية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لماذا ذهب الحكام والمراقب إذن إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية؟ لدينا خطاب رسمي من الكاف بالموافقة على نقل اللقاء لملعب برج العرب لدواعٍ أمنية".
وأشار إلى أنه أغلق هذه الصفحة وينتظر إعلان فوز فريقه باللقاء اعتباريًا لانسحاب جينيراسيون وعدم حضوره لملعب المباراة اليوم الأحد، مشددا على أنه لن يقبل إلا هذا القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى عن خطاب الكاف: لن أقبل إلا بإعلان فوز الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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